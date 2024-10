Der „Kochbus“ soll fahrender Botschafter für gute Ernährung in Rheinland-Pfalz sein. Am Montag war er in der Kontaktstelle für Menschen mit seelischer Beeinträchtigung in der Lessingstraße. Seine Verantwortlichen stellten ein Menü vor, das sie für Kindergruppen empfehlen.

Was soll es geben? Die meisten Kinder sind sich einig: Pommes mit Ketchup. Eine Alternative kann aber vielleicht auch begeistern – vor allem, wenn mit den Kindern gemeinsam gekocht wird.

Selbstgemachtes Ketchup

Zutaten: 1 Zwiebel, 6 frische Tomaten, 1 Dose Tomaten, 1 Apfel, Salz und Pfeffer, 1 Tube Tomatenmark, Currypulver. So wird es gemacht: Zwiebeln und Apfel schälen und klein schneiden. Zwiebeln für ein paar Minuten in Öl anbraten, Apfel dazugeben und weiter anbraten, Tomatenmark und Gewürze dazugeben. Nach weiteren wenigen Minuten die Tomaten dazugeben. Abschmecken und pürieren. Tipp: Für eine bessere Konsistenz das selbst gemachte Ketchup sieben.

Ofengemüse

Zutaten: 1200 Gramm Gemüse nach Belieben (zum Beispiel Sommergemüse Zucchini, Paprika, Karotten oder Wintergemüse Kürbis, Rote Beete, Pastinake), Kräuter der Provence, Olivenöl, Salz, Pfeffer. So wird es gemacht: Das Gemüse je nach Belieben in Streifen schneiden. In einer Schüssel das Gemüse mit dem Öl und den Kräutern mischen und anschließend auf einem Backblech gleichmäßig verteilen. Für etwa 30 Minuten bei 180 Grad im Ofen backen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Je härter das Gemüse, desto länger braucht es im Ofen. Anschließend mit Salz und eventuell Pfeffer würzen.

Obstsalat

Zutaten: 1 Kilogramm Obst der Saison (Äpfel, Birnen, Pflaumen, Trauben), etwas Zitronensaft. So wird es gemacht: Obst nach Geschmack und Saison waschen und in mundgerechte Stücke schneiden, mit Zitronensaft beträufeln.

Der „Kochbus“

Der „Kochbus“ der Landeszentrale für Umweltaufklärung Rheinland-Pfalz war schon mehrfach an Schulen und Einrichtungen in Speyer zu Gast. Seit 2013 macht er mit dem Slogan „Rheinland-Pfalz isst besser“ den Wert von Lebensmitteln und gesunder Ernährung direkt vor Ort zum Thema. Ein absenkbarer Anhänger verwandelt sich in wenigen Handgriffen in eine Küche mit professioneller Ausrüstung: Die Teilnehmer beim Besuch am Montag bei der Kontaktstelle für Menschen mit seelischer Beeinträchtigung des Pfalzklinikums in Speyer-West waren begeistert.

Eine wichtige Zielgruppe sind Kinder, für die eine gesunde Ernährung besonders wichtig ist. „Körperliche Bewegung konkurriert häufig mit Medienkonsum. In vielen Familien wird seltener gemeinsam gekocht und gegessen“, heißt es in einer Mitteilung der Landesregierung. Ein Problem sei das überall verfügbare Angebot an Fast-Food-Produkten, die weniger gesunde Inhaltsstoffe und zu viele Kalorien liefern. Eine Folge: rund ein Drittel der Gesundheitskosten würden durch ernährungsabhängige Krankheiten verursacht. Auch dem will das „Kochbus“-Angebot vorbeugen.