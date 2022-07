Der Lions-Club Speyer hat einen neuen Präsidenten. Boris Weber hat den Posten von Alexander Schmidt übernommen. An die ehrenamtliche Arbeit will er anknüpfen.

Über eine schrittweise Rückkehr zu gewohnten Aktivitäten freuten sich die Aktiven bei der Amtsübergabe im Clublokal „Il Rustico“. Die Spendensumme, die über den Verein Lions-Hilfe ausgegeben wurde, belief sich 2022 bislang auf weit über 20.000 Euro, vergangenes Jahr hatte der Club nach eigener Mitteilung gut 24.000 Euro ausgeschüttet. Der „Löwenhof“ beim abgesagten Altstadtfest und die Konzertmatinee mit der Musikschule seien vermisst worden. Ein Benefiz-Golfturnier in Geinsheim in Kooperation mit dem Verein „Hope and Light“ sei wie die Verleihung des Schwerd-Preises dann wieder möglich gewesen.

Einen Wechsel gab es bei den Neuwahlen im Verein Lions-Hilfe, bei dem die fünfjährige Amtszeit endete. Der scheidende Vorsitzende Günter Kirchberg berichtete in seiner Bilanz von einem Gesamtspendenaufkommen von 227.000 Euro seit 2016. Als größter Einzelposten ragt die Förderung von 20.000 Euro für ein Blindentastmodell des Doms heraus.

Weber steht Hanno Gerwin als erster und Wolfgang Walter als zweiter Vizepräsident zur Seite.