Das Bistro „Meridian“ ist nach 20 Jahren Geschichte. Der Gastrostandort in der Heinkelstraße lebt weiter: Am Freitag, 7. Juli, gibt es eine Neueröffnung unter neuem Namen. Dann soll im Gebäude des ehemaligen „Meridian“ am Flugplatz die „Bordküche“ abheben. Das ist der Name des neuen Lokals, hinter dem Zakariya Mohamad als Geschäftsführer steht. Sein Team bewirte von 11 bis 21 Uhr, berichtet er. Gemeinsam mit seinem Vater und Pächter des Restaurants, Raizan Mohamad, plane er, seine Gäste mit Gerichten aus der deutschen Küche zu überzeugen.

Spielgeräte für Kinder

„Seit ich zwölf bin, arbeite ich in der Gastronomie“, erzählt der Geschäftsführer. Er hoffe auf viele Neugierige in seiner Gaststätte. Vom Bistro-Konzept der vorherigen Pächterin möchte sich der Familienbetrieb demnach abheben: „Wir wollen mehr Gerichte anbieten und haben mehr Kellner, die aus der Familie stammen. Für Kinder haben wir auch ein Trampolin und eine Rutsche besorgt“, erklärt Zakariya Mohamad. Auch die Bestuhlung sei in der mehrwöchigen Schließungsphase erneuert worden.