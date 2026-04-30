Nach mehrmonatiger Schließung öffnet das Restaurant Bordküche am Speyerer Flugplatz am Freitag, 1. Mai, unter dem neuen Pächter Elvis Tahirovic.

Beim Flugsportverein (FSV) Speyer ist die Erleichterung groß, dass für die Vereinsgaststätte in der Heinkelstraße 4 rechtzeitig vor dem Flugplatzfest am 9. und 10. Mai mit Elvis Tahirovic ein neuer Pächter gefunden wurde. Tahirovic will „gut bürgerliche Küche“ mit typisch pfälzischen Gerichten sowie Speisen mit „Balkantouch“ anbieten.

„Es gab nach dem für uns unerwarteten Rückzug unseres vorherigen Pächters Raizan Mohamad im vergangenen Jahr mehrere Bewerber für die Bordküche. Letztlich hat Herr Tahirovic unseren Vereinsvorstand überzeugt, ihm den Zuschlag zu geben“, teilt FSV-Pressereferentin Petra Eifel auf Anfrage mit.

Speisen mit „Balkantouch“

Elvis Tahirovic ist in Speyer kein Unbekannter. Seit mehreren Jahren hat er die Vereinsgaststätte des ASV Speyer-Nord gepachtet. „Bei mir waren auch Mitglieder des FSV immer wieder einmal zum Essen“, sagt Tahirovic. Das Lokal des ASV will er nicht aufgeben. Vielmehr möchte der Gastronom es mit Hilfe von Familienmitgliedern weiterbetreiben.

Den Start mit der Bordküche, die genaugenommen nun „Bordküche bei Elvis“ heißt, hat der erfahrene Gastronom gut vorbereitet. „Ich habe den Gastraum, die Küche und den Biergarten renoviert. Es ist jetzt alles moderner.“ Der rund 400 Quadratmeter große Biergarten umfasst bis zu 100 Sitzplätze. Der Gastronom will seine „Bordküche bei Elvis“ künftig dienstags bis sonntags von 11.30 bis 22 Uhr öffnen. „Bei mir gibt es durchgehend warme Küche“, unterstreicht er.

Weißwurstfrühstück als Auftakt

Blick zurück: Angela von Stetten hatte die Vereinsgaststätte unter dem Namen „Meridian“ 20 Jahre lang vom FSV gepachtet, bis sie sich 2023 zurückzog. Im Sommer jenen Jahres übernahmen Raizan Mohamad als Pächter und sein Sohn Zakariya Mohamad als Geschäftsführer das Restaurant, das fortan als „Bordküche“ firmierte. Letztere Verbindung hielt nur rund zwei Jahre. Seither war das Lokal geschlossen.

Zur Neueröffnung der „Bordküche bei Elvis“ am 1. Mai lädt Tahirovic ab 10 Uhr zu einem Weißwurstfrühstück ein. Ab 11 Uhr soll DJ Zoki musikalisch unterhalten.