Am Freitag, 6. Mai, 20 Uhr, gibt es in der Heiliggeistkirche beim Zimmertheater ein Gastspiel des Theater Oliv aus Mannheim mit „Bordellgeschichten“. Das ist eine „Talkshow“ der besonderen Art von und mit Angelika Baumgartner und Boris Ben Siegel. Die nackte unverblümte Wahrheit aus dem Rotlichtmilieu: Ob wir es nun wollen oder nicht, es gibt sie die Menschen, die ihre ungebändigte Lust zum Beruf gemacht haben oder die aufgrund perfider Abhängigkeiten unter Zwang ihren Körper verkaufen. Die beiden Theatermacher Angelika Baumgartner und Boris Ben Siegel haben viele Gespräche geführt: Mit Freiern und deren Angehörigen, mit Pfarrern, Beratern und Sozialarbeiterinnen, mit Frauen und Männern, die ihren Körper verkaufen. Menschen und deren Geschichten, schillernde und erschütternde, werden in dieser spannenden Theaterform zu Figuren, denen auch das Publikum frisch und frei seine Fragen stellen darf. Karten im Spei´rer Buchladen, 06232 72018, unter tickets@zimmertheater-speyer.de oder direkt über die Homepage www.zimmertheater-speyer.de.