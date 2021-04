Speyer/Ludwigshafen. Ein Dienstboot der Wasserschutzpolizeistation Ludwigshafen ist am Sonntag, 11.30 Uhr, auf dem Rhein bei Speyer havariert. Eine Grundberührung in Höhe des Ölhafens bei Rheinkilometer 399 hat das Boot nach Mitteilung der Beamten derart beschädigt, dass es zu einem starken Wassereinbruch kam. Offenbar sei es von einer Untiefe betroffen gewesen, so eine Sprecherin. Nähere Informationen zur Unfallursache gibt es noch nicht. Ein größerer Einsatz der Speyerer Feuerwehr mit 31 Helfern sei erforderlich gewesen, um ein Sinken zu verhindern. „Das Dienstboot wird auf einer nahe gelegenen Werft aus dem Wasser geholt. Die Schiffsunfallaufnahme wird durch die Wasserschutzpolizei Mannheim durchgeführt. Es entstand kein Personenschaden“, melden die Beamten.

Die Feuerwehr berichtet von starker Schräglage, verursacht durch das in den Motorbereich eingedrungene Wasser. Dieses wurde demnach mit Tauchpumpen herausbefördert, das Boot mit einer Seilwinde und einem Mehrzweckzug gegen das Abrutschen gesichert. „Die Leckage konnte provisorisch abgedichtet werden“, so die Feuerwehr. Auf diese Weise sei es möglich gewesen, das Schiff in die Werft zu schleppen. Die Wehrleute, die mit zehn Fahrzeugen und zwei Booten im Einsatz waren, haben außerdem eine Ölsperre errichtet. Laut Polizeibericht sind keine Betriebsstoffe ausgetreten, die Feuerwehr berichtet aber von Öl auf dem Rhein.