Ein Brand an Bord eines Sportboots hat am Samstag, 14 Uhr, einen größeren Einsatz erforderlich gemacht. Die beiden Besatzungsmitglieder des auf dem Strom in Höhe des Hockeyclubs manövrierunfähigen Boots alarmierten die Rettungsleitstelle. Als die Speyerer Feuerwehr mit ihrem Mehrzweckboot „Spira“ an der Einsatzstelle eintraf, stellte sie laut Sprecher Thomas Tremmel eine starke Verrauchung fest. Als alle technischen Geräte abgeschaltet gewesen seien, habe sich die Lage verbessert. Spekuliert wurde über einen Kabelbrand, aber letztlich stehe die Ursache nicht fest. „Sie war auch mit einer Wärmebildkamera nicht zu lokalisieren“, berichtete Tremmel.

Die Speyerer Wehr schleppte das Boot zur Schiffswerft, wo weitere Überprüfungen anstehen. Die „Spira“ mit ihren 200-PS-Motoren sei dafür geeignet. Die Feuerwehr-Einheiten aus Waldsee und Otterstadt leisteten ebenso Unterstützung wie die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) und die Wasserschutzpolizei Germersheim, die den Schleppvorgang begleitete. „Die Schifffahrt auf dem Rhein war in dieser Zeit nicht behindert“, so ein Polizeisprecher auf Anfrage. Es habe auch keine Verletzten gegeben. Der Gesamteinsatz dauerte rund zwei Stunden.