Der Bolzplatz am Eselsdamm ist laut Stadtverwaltung wieder bespielbar. Jedoch seien in den kommenden Wochen noch Arbeiten der Stadtgärtnerei nötig. Erst im Juli war der Bolzplatz am Eselsdamm saniert und mit neuem Sandbelag ausgestattet worden. Zuvor hatte es Unmut über den Zustand des Platzes gegeben. So berichteten etwa Angehörige von Kindern der Freizeitgruppe „FC Eselsdamm“ von Schottersteinen, die aus dem Boden herausragten. Die Sanierung versprach Abhilfe. Starker Regen Mitte August hatte den frisch eingebauten Oberboden jedoch wieder ausgespült. Oberbürgermeister Stefanie Seiler (SPD) kündigte eine Prüfung an, ob das Fußballfeld in Zukunft nicht einen haltbareren Belag erhalten müsse.