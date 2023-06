Nein, so groß wie beim 100. Geburtstag im Vorjahr mit 150 Gästen werde diesmal nicht gefeiert, heißt es in der Familie Boiselle. Am Montag, 5. Juni, wird die langjährige Stadträtin Margarete Vogler-Boiselle (SPD) 101 Jahre alt.

Die Jubilarin hat sich das bewahrt, was sie auch vor einem Jahr schon ausgezeichnet hatte: das für Menschen in ihrem Alter außergewöhnlich große Interesse an der Stadt, am öffentlichen Leben und am eigenen Unternehmen, einem Kieswerk. Als kürzlich das BMW-Autohaus Cuntz sein 100-jähriges Bestehen feierte, war Vogler-Boiselle Ehrengast beim Festakt. In Speyer ist sie Mitglied in rund 20 Vereinen und hat in der SPD besonders große Fußstapfen hinterlassen. 1953 in die Partei eingetreten, zog sie 1964 erstmals in den Stadtrat ein und wurde zehn Mal wiedergewählt. Bis 2014 prägte sie die Stadtpolitik mit. „Die Überschrift lautet Arbeit“, sagt sie dankbar über ihr langes Leben.