Vier Siege und drei Niederlagen haben die Bogenschützen der TG Waldsee am dritten und vorletzten Kampftag der Regionalliga Südwest erzielt. Damit liegt Waldsee auf Platz fünf der Tabelle.

In Östringen gewann die TG am Samstag gegen BSG Riegel 6:0, Tell Mangelshausen 6:0, Gastgeber BSG Odernheim 7:1 und BS Nürtingen 6:4, unterlag aber zum Auftakt BSC Karlsruhe 0:6, SV Litzelstetten 2:6 sowie BSC Geislingen 0:6.