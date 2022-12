Boels Rental, ein Vermietungsunternehmen für Baumaschinen und Werkzeuge, hat einen neuen Standort in Speyer eröffnet. Das Mietcenter in der Auestraße 7-7a bietet laut Firmenmitteilung das komplette Boels-Sortiment für Gewerbe- und Privatkunden an.

Bislang werde der Bedarf an Boels-Mietmaschinen in Speyer und Umland über die drei bestehenden Filialen in Ludwigshafen, Mannheim und Karlsruhe gedeckt. Mit dem neuen Depot im Gewerbegebiet Auestraße, direkt neben dem Baumarkt Dehner, fielen Lieferwege weg. Das erhöhe die Effizienz und sei auch für viele Kurzzeitmieter und Selbstabholer attraktiv, die eine längere Anfahrt scheuten, wird die Investition begründet.

„Mit dem neuen Depot verkürzen wir die Wege zu unseren bestehenden und potenziellen Kunden in Speyer und Umgebung“, sagt Jens Isberner, Filialleiter des neuen Boels-Depots. Es ist montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr und an Samstagen jeweils von 8 bis 12.30 Uhr geöffnet.