Beim RV 08 Dudenhofen reift BMX-Talent Kilian Karch heran. Er nennt die Vorzüge seines Hobbys. Die Familie steht voll dahinter. Ganz billig ist es aber nicht, was er macht.

„Er ist unser Aushängeschild“, sagt Jens Hartwig, Vorsitzender des RV 08 Dudenhofen: „Auf ihm liegen unsere Hoffnungen.“ Er meint Kilian Karch (11), BMX-Rennfahrer der deutschen Spitzenklasse. Auf der kleinen 150-Meter-Trainingsbahn im Schatten der Badewanne im Spargeldorf schnappt sich der aufgeweckte Junge seinen Helm, fährt oben die Startrampe runter.

Räder, Speichen und Kette surren. Kilian fährt auf dem Hinterrad, einen Hügel hinauf, macht einen kleinen Sprung, nimmt schnell wieder Bodenkontakt auf, überwindet die steile, gepflasterte Kurve, beendet die Runde, atmet tief durch und beginnt die nächste. Wettkampfbahnen messen 300 m. Daher geht’s einmal die Woche 90 Kilometer nach Weiterstadt.

Trainer Handermann

„Die Eltern zeigen viel Eigeninitiative“, sagt Vater Holger im Gespräch mit unserer Zeitung. Zweimal die Woche übt Kilian normalerweise die Woche bei Stefan Handermann in Dudenhofen. Zuhause in Haßloch kommen Sprints, Zirkeltraining, Seilspringen, Stehen auf einem Bein auf unebenem Untergrund dazu: „Das muss man machen, wenn man gut sein will. Und er will gut sein.“ Im Winter spielt die Trainingsgruppe in der Halle Fuß-, Völker und Zombieball.

Schon mit zwei Jahren saß Kilian auf dem Laufrad im Pumptrack und Dirtpark Haßloch. Die Mama stieß auf den Dudenhofener Verein und dessen entsprechendes Angebot. Da zählte Karch sieben Jahre. Schnell ging’s zur deutschen Meisterschaft und zum Europacup nach Verona. Der Papa übernahm wie immer Organisation und Unterkunftssuche: „Ich mache gerne alles selbst. Dann kann ich es machen, wie ich will. Die Eltern müssen ja dabei sein, auch im Training, falls etwas passiert.“

VfB Haßloch

Der Sohn spielte auch mal Fußball beim VfB im Großdorf: „Dann kam BMX dazu, und am Wochenende klappte nicht beides“, erzählt er und entschied sich für die zwei Räder: „Man fährt überall hin in Europa, sieht viel, trifft sich mit neuen Freunden und kann Pokale gewinnen.“ Davon gibt es einige: Bei den nationalen Titelkämpfen belegte Kilian Platz drei: „Und ich habe W7“ besiegt. Nein, das ist keine Marke eines angehenden Stars: „Das ist der Siebte der Weltmeisterschaft.“ Stolz streift sich Kilian das Deutschland-Trikot für die größten Rennen über, während er bei kleineren den Dress seines Klubs präsentiert, aber auch mit Schwarz-Rot-Gold.

Und er sei selbst verantwortlich für seine Leistung, fügt Holger Karch hinzu, erwähnt den sozialen Aspekt des Hobbys: „Wir fahren immer mit dem Wohnwagen. Wir waren schon immer Camper. Es ist wie ein kleiner Familienurlaub. So verbringen wir in der Familie viel intensive Zeit miteinander.“ Stets dabei ist auch der 15-jährige Hund: „Er ist immer der Erste im Auto.“

Hinter Prag

Gerade kehrten die Karchs erstmals von einem Rennen hinter Prag zurück: „Das waren 600 Kilometer. Es ging schon freitags los.“ Sein Dank gilt der ortsansässigen Siebenpfeiffer-Realschule plus, die bereitwillig freigab. Die Witterung am Nachmittag des Interviews ist kühl und fast windstill: „Genau richtig“, sagt Kilian.

Die BMX-Piloten treten erst dann nicht mehr an, wenn Wasser die Bahn unbefahrbar macht oder Sturm herrscht. Trotz der Ausrüstung mit Handschuhen, langen Hosen, Brust-, Rücken-, Beinschutz macht dem Haßlocher auch große Hitze nichts aus: „Ein Lauf dauert eine Minute, und danach kann ich alles ausziehen.“

Pech in Wachenheim

Bei allen Sicherheitsmaßnahmen setzte eine Adduktorenverletzung Kilian zuletzt dennoch sechs Wochen außer Gefecht. Es geschah auf dem Pumptrack in Wachenheim, „als ich bei einem Sprung mit dem Fuß auf dem Boden gelandet bin“. Der Vater weiß den Tag noch ganz genau: „17. Februar, ich habe es in den Kalender eingetragen, weil der Arzt gesagt hat, dass er acht Wochen ausfällt.“

Nach sechs kehrte er zurück, nicht zuletzt, um am verbesserungswürdigen Start zu feilen und die ohnehin schon starke Trittfrequenz weiter auszubauen. Als richtig gefährlich bezeichnet Kilian seinen Sport nicht, auch wenn alle Piloten gleichzeitig auf die Strecke gehen, das Tempo stetig steigern und wenn einer stürzt, die anderen hineinfahren könnten.

Experte Grelak

Dafür ist das Freizeitvergnügen nicht ganz billig, weiß Holger Karch, der aufgrund des Wachstums das Rad als Autodidakt Jahr für Jahr neu aufbaut: „2500 Euro“, sagt er über den schicken grünen Flitzer mit Karbonteilen. Abteilungsleiter Michael Grelak, selbst früher erfolgreich, versorgt mit den entscheidenden Tipps: „Er weiß alles.“

Nach der Entscheidung auf Südwestebene in Peißenberg und einem Bundesligalauf in Esselbach (Bayern) steht die DM der Elf-/Zwölfjährigen in Ahnatal bei Kassel Anfang Juli als großes Ziel an: „Ich will ins Finale.“ Die meisten der stärksten Konkurrent besiegte er schon. International führt der Weg wieder ins belgische Zolder.

Der Blick der beiden schweift über die Badewanne. Bahnradsport würde Kilian schon gerne mal ausprobieren, die Straße weniger: „Ich habe keine Ausdauer.“ Gegenüber rüsten sich die jüngsten Dudenhofener BMX-Fahrer ab fünf für ihre Runden. Die Eltern und Geschwister im Schlepptau mit Kühlbox sowie Vierbeiner beweisen das Familiäre der BMX-Szene. Auch Kilian Karch zieht wieder die Handschuhe an.