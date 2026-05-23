Auf Initiative von Jugendlichen aus Speyer und dem Umland soll die in die Jahre gekommene BMX-Bahn in Speyer-Nord ein neues Gesicht erhalten.

Derzeit erarbeiteten die jugendlichen Biker, die die Strecke im Akazienwäldchen im Dreieck von Spaldinger und Waldseer Straße nutzen, einen Plan, wie die Bahn ihren Vorstellungen nach aussehen soll, sagte Fachbereichsleiter Robin Nolasco im Stadtrat. Nolasco antwortete damit auf eine Anfrage der Fraktion Unabhängig für Speyer (UfS). Unterstützt würden die Jugendlichen dabei von erfahrenen ehemaligen BMX-Fahrern.

Sobald die Gestaltungsideen vorlägen, würden diese von Jugendförderung und Grünflächenplanung auf ihre Realisierbarkeit geprüft und danach umgesetzt, versicherte Nolasco. Einen Zeitrahmen nannte er nicht. Klar sei aber, dass es Strecken in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und für verschiedene Altersgruppen geben solle. Auch sollen die jungen Nutzer die Möglichkeit haben, selbst mit Hand anzulegen und kleinere Unterhaltungsarbeiten zu verrichten. Nach längerem Dornröschenschlaf war der Bikepark im vergangenen Jahr von rund drei Dutzend BMX-Fans wieder verstärkt genutzt worden. Diese hatten sich für eine Neugestaltung eingesetzt. Die Stadt hatte daraufhin einen gespendeten Geräteschuppen aufgestellt sowie sogenannte Lümmelbänke und ein neues Hinweisschild montiert.