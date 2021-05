Große Sorgen gibt es seit Sonntag um einen der Schwäne, die am Russenweiher leben. Unter anderem in den sozialen Netzwerken war die Anteilnahme groß. Das Tier war mit an der Brust blutverschmiertem Gefieder gefunden worden, aber noch sehr aktiv. Die Feuerwehr und die Berufstierrettung fingen ihn ein und brachten ihn in eine Tierklinik nach Frankenthal. Dort wurde er laut Feuerwehr genau untersucht. Ihr Bericht: „Trotz umfassender Diagnostik, auch einer Röntgenaufnahme, um Fremdkörper im Innern des Tiers zu erkennen, konnte die Ursache für die Verletzung nicht abschließend geklärt werden.“ Er sei wieder ausgesetzt worden und habe sich sofort zu seiner Partnerin gesellt, die derzeit brüte. Stadtfeuerwehrinspekteur Peter Eymann berichtet, dass das Blut nicht rein äußerlich gewesen sein könne, weil es nach dem Untertauchen des Tieres im Wasser jeweils wieder nachgeflossen sei. Die Feuerwehr sei daher dankbar, dass sich Tierschützerinnen bereit erklärt hätten, auch in den nächsten Tagen am Russenweiher nach dem Rechten zu schauen.