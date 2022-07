Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat kürzlich verstärkten Bedarf an Blutspenden angemeldet. Sein Speyerer Kreisverband bietet jetzt die Möglichkeit dazu. Er betreut einen Termin am Montag, 11. Juli, von 14.30 bis 18.30 Uhr in der Stadthalle, Obere Langgasse 33. Der Zutritt sei nach der 3G-Regel gesteuert und nur mit FFP2-Masken möglich. Masken würden vor Ort ausgegeben. „Nach bereits wochenlangen Einbrüchen des Blutspendeaufkommens auf den Blutspendeterminen stehen wir kurz davor, unseren Auftrag, die Versorgung der Patienten in Rheinland-Pfalz und dem Saarland, nicht mehr erfüllen zu können. Für unser Versorgungsgebiet beträgt der tägliche Bedarf rund 1100 Blutspenden“, so das DRK. Wer gesund und fit sei, könne Blut spenden. Die Teilnehmer werden gebeten, Termine zu reservieren: https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de/ oder gebührenfrei unter Telefon 0800 1194911.