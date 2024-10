Am Donnerstag, 31. Oktober, startet eine Kooperation von zwei Speyerer Geschäften: Ein „Blumen Pop-up“ von Alexandra Remus, früher Betreiberin des Berzelhofs, zieht für einen Monat im Kaufladen Speyer in der Großen Greifengasse 1 ein. „Remus verwandelt den Unverpacktladen den gesamten November über in ihren Blühraum und bringt so Farbe und Lebendigkeit in den Herbst“, so der Kaufladen. Eine Vernissage ist für 31. Oktober, 17 Uhr, angekündigt, der Verkauf zu den regulären Öffnungszeiten.

Sie freue sich, mit ihrem „mobilen Blühraum“ für eine Zeit lang eine zentrale Anlaufstelle zu haben, berichtet Remus auf Anfrage. Pläne für ein solches Konzept darüber hinaus gebe es noch nicht. Nach ihrer im Frühjahr beendeten Zeit mit stationärem Blumenladen in Speyer lebe ihre Werkstatt mit Kursen, Kooperationen und Auftragsarbeiten weiter. „Ich finde immer neue spannende Wege, mein Handwerk und die Leidenschaft für Schönes mit anderen zu teilen“, so Remus. Sie plant auch eine Adventsausstellung am Freitag, 22. November, 16 bis 20 Uhr, Hasenpfuhlstraße 41a.