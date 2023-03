Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mörderballaden, Gospelsongs, Liebeslieder: Die „Grey Eagles“ haben den Bluegrass am Sonntag in den gut besuchten Speyerer Paradiesgarten getragen. Die Band hat das zweite Kultur-Support-Wochenende „Speyer goes Paradise“ famos abgeschlossen. Einer der Musiker kommt aus Speyer. Die Besucher des Gigs sind aber nicht nur von hier, sondern kamen teilweise von weit her.

An Gitarre und Mikrofon steht der einzige Speyerer der Formation. Alfred (Ali) Wittmer widmet das Konzert dem verstorbenen Speyerer Gitarristen Wolfgang Paukstadt. Bei ihm habe ihn die „Bluegrass-Maus