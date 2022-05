Die Polizei hat am Montag in der Landauer Straße die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Autos und Motorräder gemessen und dabei mehr als 60 Prozent Verstöße festgestellt. Laut Polizeibericht wurde im Zeitraum von 9 bis 14 Uhr der Blitzer installiert und anschließend in südlicher Fahrtrichtung gemessen. Bei 25 gemessenen Verkehrsteilnehmern sei die erlaubte Geschwindigkeit von 30 Kilometer pro Stunde von 16 Fahrern überschritten. Der Schnellste ist laut Polizei mit 53 Kilometer pro Stunde unterwegs gewesen. Dazu kamen die unerlaubte Nutzung eines Handys während der Fahrt sowie zwei Verstöße gegen die Gurtpflicht.