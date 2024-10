Seit Dienstag sind die Einstellarbeiten zur Lautstärkeregulierung der Blindenakustik an der Ampel der Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße/Im Erlich abgeschlossen. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Damit soll sichergestellt werden, dass sehbehinderte und blinde Menschen die akustischen Signale optimal wahrnehmen können. Die neuen akustischen Signale sollen die visuellen Signale der Ampelanlage ergänzen. Dies soll sicherstellen, dass die akustischen Signale sowohl in belebten als auch in ruhigen Umgebungen gut hörbar sind, ohne die Anwohner durch Lärm zu belästigen. Die Anpassung soll sehbehinderten und blinden Menschen ein selbstständiges und sicheres Überqueren von Straßen ermöglichen. Laut Stadt wird kontinuierlich an einer Verbesserung der Barrierefreiheit in der Stadt gearbeitet, wobei man im engen Austausch mit lokalen Blindenverbänden und Fachleuten stehe. Die Installation der Blindenakustik ist Teil eines umfassenderen Plans zur Förderung der Barrierefreiheit in der Stadt. Weitere Verbesserungen für Menschen mit Behinderung seien in Arbeit.