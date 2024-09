Zwei miteinander zusammenhängende Unfälle hat es am Mittwochvormittag auf der B9 bei Speyer gegeben. Die Polizei teilt mit, dass zunächst ein Autofahrer gegen 8.25 Uhr beim Auffahren in Speyer-West Richtung Ludwigshafen in einen Lastwagen fuhr. Schaden entstand dabei laut Polizei nur an dem Auto, doch es gab nach dem Unfall einen Stau auf der Bundesstraße. Gegen 9.05 bremste dann ein 48-Jähriger in den Stau hinein, und ein hinter ihm fahrender 40-Jähriger reagierte nicht rechtzeitig und fuhr auf. In diesem Fall mussten beide Autos abgeschleppt werden; den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Verletzt wurde bei beiden Unfällen niemand.