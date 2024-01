Das Landesamt für Umwelt hat bei einer regulären Untersuchung des Mondsees am Speyerer Binsfeld Cyanobakterien in hoher Konzentration festgestellt. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung Speyer hervor. Demnach war das Wasser des Sees am 11. Dezember untersucht worden. Eine Folgeuntersuchung am 8. Januar hat eine anhaltende Belastung des Gewässers bestätigt. Menschen und Tiere sollten den Kontakt mit den ungewöhnlich verfärbten Gewässerbereichen vermeiden, rät die Stadtverwaltung.

Entlang der Ufer wurden Ansammlungen durch Cyanobakterien, umgangssprachlich auch als Blaualgen bekannt, in unterschiedlicher Intensität festgestellt: Die Konzentrationen lagen laut Stadtverwaltung zwischen 437 und 38.185 Mikrogramm pro Liter und damit sehr deutlich über dem Alarmschwellenwert des Umweltbundesamtes, der mit 75 Mikrogramm pro Liter angegeben wird.

Das bedeutet, dass die Konzentration der durch die Blaualgen abgegebenen Giftstoffe im Wasser so hoch sein kann, dass ein erhebliches Gesundheitsrisiko besteht. Außerhalb der Ansammlungen und Antreibungen wurde eine Konzentration von 44 Mikrogramm pro Liter bestimmt. Dieser Wert ist ebenfalls deutlich höher als der sogenannte Warnschwellenwert von 15 Mikrogramm.

Eltern von kleineren Kindern, ältere Menschen sowie Menschen mit einem geschwächten Immunsystem sollten daher besondere Vorsicht walten lassen und die betroffenen Bereiche meiden. Tierhalterinnen und Tierhalter, die in diesem Gebiet mit ihren Vierbeinern unterwegs sind, sollten verstärkt darauf achten, dass die Tiere an dieser Stelle nicht ins Wasser gehen oder davon trinken.

In anderen Bereichen keine Auffälligkeiten

Bei den Untersuchungen der anderen Seen zeigten sich nur im Speyerlachsee und im Silbersee Auffälligkeiten. Am Hundestrand des Binsfeldsees ergab die optische Kontrolle des Flachwasserbereichs keine Hinweise auf einen potenziell gesundheitsgefährdenden Bewuchs mit Cyanobakterien, so die Stadtverwaltung weiter.

Algenblüten treten demnach in der Regel in nährstoffreichen, langsam fließenden, stehenden oder gestauten Gewässern auf. Nach Aussage von Fachbehörden sind die Ursachen für das Entstehen von Blaualgenblüten sehr vielseitig: Das Spektrum reicht von der oft hohen Verfügbarkeit von Pflanzennährstoffen, insbesondere Phosphat in den betroffenen Gewässern, über hohe Lichtintensität, einem Überangebot von Phosphor und Stickstoff sowie anhaltend hohe Temperaturen bis hin zum Fehlen von höheren Wasserpflanzen sowie der Struktur und Besiedelung des Uferbereichs.