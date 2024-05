Die Woche der Militärmusik ist mit einem exzellenten Abschlusskonzert in der Stadthalle zu Ende gegangen. Dabei spielten die Soldaten bei weitem nicht nur Märsche. Vielmehr zeigten sie ihre Meisterschaft auch auf anderen Gebieten, wozu eine spektakuläre deutsche Uraufführung zählt.

Zwar ist es ist müßig über die Gründe zu spekulieren, weshalb der große Saal der Stadthalle am Donnerstagabend nur zu ungefähr zwei Dritteln besetzt war. Wer jedoch das Konzert von Heeresmusikkorps Koblenz und Marinemusikkorps Kiel nicht besucht hat, weil er vor allem Marschmusik erwartete, der dürfte seine Entscheidung nun bereuen. Denn neben diesem Genre boten die insgesamt mehr als 100 Soldaten auch ebenso überzeugend vorgetragene Stücke aus Bereichen wie Film- sowie Schlagermusik und Musical.

Das Heeresmusikkorps Koblenz bestritt unter der Leitung von Hauptmann Wolfgang Dietrich den ersten Teil des Konzerts. Präzise wie ein Schweizer Uhrwerk spielte das sinfonische Blasorchester den Festmarsch opus 452 von Johann Strauß in einer Bearbeitung von Stefan Schwalgin. Schwungvoll boten sie den Klassiker der Militärmusik dar, den Strauß für die Hochzeit des damaligen Fürsten und späteren Königs von Bulgarien Ferdinand I. und der Prinzessin Marie Louise von Bourbon-Parma komponiert hatte, wie Wolfgang Dietrich erklärte. Die Uraufführung war im Juni 1893 im Wiener Prater.

Wer hätte das gedacht? Das Heeresmusikkorps bescherte Speyer mit dem Konzert für Bassposaune No. 1 von Ian Deterling ebenfalls eine – deutsche – Uraufführung. Bei dem Stück des zeitgenössischen Komponisten beeindruckte Hauptfeldwebel Marco Vogel mit seiner Virtuosität an einem Instrument, das ansonsten in den hinteren Reihen des Orchesters zu finden ist und eher selten klanglich herausragt. Vogel meisterte hohe wie tiefe und schnelle wie getragene Passagen mit traumwandlerischer Sicherheit.

Mythische Heldenreise im Stil der Artus-Sage

Die drei Sätze von Deterlings Komposition erzählen, wie Dietrich ausführte, von einer mythischen Heldenreise im Stil der Artus-Sage. Auf den Aufbruch in unbekannte Gefilde (Satz 1) folgen Bewährungsproben in nebelverhangenen Landschaften (Satz 2) und schließlich das furiose Finale (Satz 3). Bassposaunist Vogel gewann die ungeteilte Aufmerksamkeit seiner Zuhörer insbesondere mit sehr tiefen Tönen – die haben, typisch für dieses Instrument, etwas Ausbrechendes an sich. Die Orchesterkollegen bereiteten den exzellenten Boden, auf dem der Solist glänzen konnte. Wobei Klarinetten, Flöten und Saxofone besonders positiv auffielen.

Mit „Twelve Gallon Hat“ von US-Komponistin Julie Giroux verbreitete das Heeresmusikkorps Western-Stimmung in der Festhalle, nicht zuletzt dank des überzeugenden Einsatzes der Schlagwerker. Bei „Funk Attack“ von Otto M. Schwarz glänzten drei Musiker an der Tuba und drei am Euphonium, einem dem Tenorhorn verwandten Bügelhorn, als Solisten. Der große Tonumfang der Instrumente kam bei dem fetzigen Stück ebenso gut zur Geltung wie die Möglichkeit, sehr schnelle Notenfolgen zu spielen. Zum Abschluss präsentierten die Heeressoldaten dann noch einen Marsch: „Am wunderschönen Rhein“ von Johann Schwarz.

Klassiker zum Auftakt

Einen Klassiker wählte das Marinemusikkorps Kiel unter der Leitung von Kapitänleutnant Inga Hilsberg mit „Sailing“ von Gavin Sutherland (1972) zum Auftakt. Das Stück verbreitete maritime Stimmung, wenngleich es laut dessen Komponisten um die spirituelle Reise des Menschen hin zur Freiheit gehe – und gerade nicht um einen Segeltörn. Rod Stewart landete 1975 mit einer Coverversion der Nummer einen Welthit.

Bei Hilsbergs Einführung des Stücks „Danzon Nr. 2“ des mexikanischen Komponisten Arturo Marquez klang große Bewunderung für die Förderung der musikalischen Ausbildung in Venezuela an. „Jedes Kind muss dort ein Instrument spielen lernen“, sagte sie. Die Erfolge, die Musiker aus dem Land feierten, seien bewundernswert. „Danzon Nr. 2“ machte nicht von ungefähr das „Simón Bolívar Youth Orchestra of Venezuela“ bei seiner Tournee in Europa und Amerika weltbekannt. Auch die Soldaten aus Kiel gaben den exotischen Klängen die Ehre.

Der Ohrwurm „Ich wollte nie erwachsen sein“ aus Peter Maffays Kindermusical Tabaluga verfehlte auch in der Stadthalle seine Wirkung nicht. Das Orchester harmonierte wunderbar mit den beiden herausragenden Sängern, Oberstabsbootsmann Norman Röhl und Oberbootsmann Till Borchert. Mit einem Medley bekannter Melodien – von „Das ist die Liebe der Matrosen“ bis „Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln geh“n“ – beschloss das Marinemusikkorps seinen Auftritt.

Das ist die „Berliner Luft“

Zum Finale, dem gemeinsamen Musizieren der Soldaten aus Koblenz und Kiel, übernahm Oberst Thomas Klinkhammer die Leitung. Mit der „Festfanfare“ von Robert Kuckertz entbot das Großorchester einen musikalischen Gruß an Robert Schumanns dritter Sinfonie (die „Rheinische“). Soldatisch wurde es anschließend mit „Des Großen Kurfürsten Reitermarsch“ von Cuno Graf von Moltke und dem „Jäger aus Kurpfalz“ von Johann Gottfried Rode. Die „Berliner Luft“ und die Nationalhymne spielten die Soldaten als Zugaben, die das Publikum mit stehenden Ovationen bedachte.

Der Erlös des Abschlusskonzerts geht an den „Härtefonds Kultur“ der Stadt Speyer, wie Bürgermeistern Monika Kabs sagte. Sie erinnerte an die Gründung des Fonds während der Corona-Pandemie, erklärte dessen Zweck und verwies auf zahlreiche weitere Projekte, mit denen die Stadt freischaffende Künstler unterstützt. Oberst Klinkhammer, der Leiter des Militärmusikdienstes der Bundeswehr, bedankte sich für die Gastfreundschaft der Städte Speyer, Germersheim und Philippsburg, in denen man seit Montag insgesamt sieben Konzerte gegeben hat. Die „Woche der Militärmusik“ gebe es nur einmal im Jahr, jeweils in einer anderen Region, fügte er hinzu.