„Treffpunkt Gesundheit“ heißt eine Reihe, in der das St.-Vincentius-Krankenhaus seit diesem Jahr im Historischen Ratssaal in Speyer über medizinische Themen informiert. Thema am Donnerstag, 16. März, 18 Uhr: „Wenn’s pressiert oder tropft. Tabuthema Blasenschwäche“. Referent Steffen Vollweiler, Oberarzt und Leiter des Kontinenz- und Beckenbodenzentrums, informiert über ein Thema, von dem nach Zahlen der Internationalen Kontinenzgesellschaft (ICS) jeder Vierte im Laufe des Lebens betroffen ist. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung (E-Mail: presse@vincentius-speyer.eu) ist nur für Personen mit Rollstuhl notwendig, da der Zugang zum Saal nur eingeschränkt möglich ist.