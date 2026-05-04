Die Frauengruppe „Black & Beautiful“ hat am Samstag im Kulturhof Flachsgasse eine künstlerisch gestaltete Sitzbank eingeweiht. Die Bank, die in Zusammenarbeit mit der Malerwerkstatt der Schule im Erlich entstand, verbindet nach Ansicht der Spenderinnen soziales Engagement mit kreativer Nachwuchsförderung und bereichert den Kulturhof als Ort der Begegnung und Kunst. „Wir danken der Malerwerkstatt und dem Ehepaar Schramm herzlich für ihren Einsatz, der aus einer schlichten Bank einen echten Blickfang gemacht hat“, so Sabine Ross von „Black & Beautiful“. Die ehemalige Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) würdigte das Projekt, das bereits während ihrer Amtszeit angestoßen worden sei.