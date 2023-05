Beim 30. Bibliothekskonzert im Landesbibliothekszentrum/Pfälzische Landesbibliothek gastierte das Holzbläserquintett des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz.

Im 30. Bibliothekskonzert im Landesbibliothekszentrum/Pfälzische Landesbibliothek in Speyer gastierte mit seinem Programm „Zeitenreise“ das Holzbläserquintett des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz und erfreute mit seinem lauteren Spiel die Gäste.Das Holzbläserquintett setzt sich aus Mitgliedern des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz zusammen und spielt zur Umrahmung von Feierstunden wie Amtseinführungen, Einweihungen und Gottesdienste der Polizeiseelsorge. Es gibt aber auch immer häufiger eigene Konzerten, so wie jetzt in Speyer.

Das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz feiert in diesem Jahr übrigens seinen 70. Geburtstag und ist ein groß besetztes Sinfonisches Blasorchester.

Das Holzbläserquintett, das in Speyer in der Besetzung mit Marina Moro Saura, Flöte, Julia Büttner, Oboe, Martina Greis, Klarinette, Bettina Keuchel, Horn, und Bernd Schneider, Fagott, spielte, folgt der klassischen Zusammensetzung eines solchen Ensembles, bei dem das Horn – eigentlich ja ein Blechblasinstrument – im Verein mit den vier anderen Instrumenten eine wichtige klangliche Rolle spielt.

Von alten Tänzen aus Ungarn zum Tango

Um 1800 entstanden die ersten Werke für diese Besetzung. Das Holzbläserquintett des Landespolizeiorchesters begann sein Programm mit noch älterer Musik, nämlich alten ungarischen Tänze aus dem 17. Jahrhundert. Doch diese wurden von dem Komponisten Ferenc Farkas im 20. Jahrhundert eingerichtet. Das Ensemble musizierte schon hier sehr klangschön und anmutig.

Der Fagottist Bernd Schneider führte locker durchs Programm und gab Erläuterungen zu den einzelnen Werken. Nach der Alten Musik ging es zu einem romantischen Stück, nämlich dem Bläserquintett g-Moll von Paul Taffanel. Das ist ausgewachsene Bläserkammermusik von hohem Anspruch, dem die vier Musikerinnen und der Ensembleleiter eindrucksvoll gerecht wurden. Gelungen war hier auch der Vortrag der solistischen Partien, etwa für das Horn im zweiten Satz.

Ein Hörvergnügen waren dann die Ausschnitte aus Felix Mendelssohn Bartholdys aus Schauspielmusik zu „Ein Sommernachtstraum“ op. 61 – mit dem bekannten Scherzo, aber ohne den noch bekannteren Hochzeitsmarsch.

Zum Schluss gab es den Tango Ole Guapa des Niederländers Arie Maasland von 1937 – und nach dem dankbaren, starken Beifall als Zugabe noch einen Charleston.