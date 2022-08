Zwei der bislang drei unbesetzten Stellen im Domkapitel des Speyerer Bischofssitzes sind wieder besetzt: Bischof Karl-Heinz Wiesemann hat Markus Magin und Georg Müller am Montag nach der Pontifikalvesper zum katholischen Feiertag Mariä Himmelfahrt offiziell in ihre Ämter eingeführt.

Zum Domkapitel gehören bis zu zehn Diözesangeistliche. Ihre Aufgabe ist es, an feierlichen Gottesdiensten im Dom sowie an der Leitung und Verwaltung der Diözese mitzuwirken. Derzeit führt Dompropst Weihbischof Otto Georgens das Domkapitel an.

Magin ist auch Stellvertreter des Bischofs

Markus Magin ist bereits am 13. Mai 2022 zum Generalvikar des Bistums Speyer ernannt worden. 1994 wurde er zum Priester geweiht. Magin war zunächst stellvertretender Leiter und ab 2008 Leiter des Pfarrverbandes Neustadt und engagierte sich als Dekanatsjugendseelsorger für das Dekanat Bad Dürkheim. Zwischen 2003 und 2018 erfüllte er das Amt des Diözesanpräses der Kirchenchöre. 2009 hat Wiesemann Magin zum Regens des Priesterseminars St. German berufen.

Müller ist seit Juli 2019 Offizial des Bistums Speyer. Er wurde im Jahr 2000 in Rom zum Priester geweiht und wirkte anschließend als Kaplan in Ludwigshafen-Mundenheim und am Speyerer Dom. Ab 2012 war er am Kirchengericht in verschiedenen Funktionen tätig. Er ist stimmberechtigtes Mitglied des Allgemeinen Geistlichen Rates. Seit 2016 leitet Müller die Pfarrei Heilige Edith Stein in Schifferstadt. Das Amt gibt er Ende August ab. 2008 wurde Müller theologischer Referent und persönlicher Sekretär des Bischofs.