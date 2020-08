Das Bistum Speyer hat ab 1. September eine neue Leiterin der Abteilung „Besondere Seelsorgebereiche“: Marianne Steffen, langjährige Diözesanreferentin für Gemeindereferenten im Bistum, übernimmt diese Aufgabe.

Zu Steffens Abteilung zählen unter anderem die Krankenhaus-, die Gefängnis-, die Polizei- und Notfallseelsorge sowie die Seelsorge für Menschen mit Behinderung. Steffen folgt auf Susanne Laun, die eine Sabbatzeit nimmt.

Nach ihrem Studium der praktischen Theologie und Religionspädagogik an der Katholischen Fachhochschule in Mainz arbeitete Steffen unter anderem als Seelsorgerin in Landstuhl. Seit April 1997 war sie als Diözesanreferentin für ihre Kollegen in Ausbildung und Beruf zuständig. Die Nachwuchs-Suche in den pastoralen Berufen schätzt sie als nicht einfach ein. „Die Erfahrung lehrt, die besten Werbeträger sind immer die Berufsinhaber/innen selbst“, wird sie vom Bistum zitiert.

Steffens bisherige Aufgabe übernimmt Patrick Stöbener, der zuvor seit 2015 Notfall- und Polizeiseelsorger war. Bei seiner neuen Aufgabe hoffe er, „dass ich auch zur Weiterentwicklung des Berufsbildes der Gemeindereferenten beitragen kann“. Auch Stöbener hat einen Abschluss in praktischer Theologie und Religionspädagogik von der Fachhochschule Mainz. Während seines Berufslebens übernahm er unter anderem das Referat für religiöse Bildung im Bischöflichen Jugendamt und engagierte sich als Diözesanvorsitzender des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).