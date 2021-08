Zur umstrittenen Lüftungsanlage auf dem Dach eines Gebäudes des Bischöflichen Ordinariats an der Kleinen Pfaffengasse gibt es noch keine Einigung zwischen Stadt und Bistum. Der Zeitplan ist ungewiss.

Zunächst hatte 2020 die Stadt selbst Probleme bekommen, weil sie eine große Anlage auf dem Dach des Kinder- und Jugendtheaters ohne Genehmigung errichtet hatte. Sie musste sie einhausen, um den Vorgaben in der Denkmalzone Altstadt gerecht zu werden. In diesem Jahr fiel dann auch die Lüftungsanlage auf der anderen Seite der Kleinen Pfaffengasse auf, die auf einem Verwaltungsgebäude des Bistums Speyer in die Höhe ausgerechnet – ausgerechnet in der Nähe des Judenhofs, für den nach der Kür zum Welterbe eine „Pufferzone“ mit verschärften Auflagen geplant ist.

Urteil der Stadt zum Kirchenprojekt: ohne Kenntnis der Verwaltung errichtet. Es muss eine nachträgliche Genehmigung her. Dazu hat nun laut Bistum ein Abstimmungstermin mit einer Vertreterin der Generaldirektion Kulturelle Erbe des Landes, einem Vertreter der Unteren Denkmalbehörde der Stadt und zwei Fachleuten des Bistums stattgefunden. Ergebnis: Die vorgelegten Pläne müssen erneut verändert werden. „Wann das Genehmigungsverfahren abgeschlossen werden kann, ist momentan noch nicht klar“, so ein Bistumssprecher.