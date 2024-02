Das Bistum kündigt eine Großveranstaltung in Speyer an: Am Sonntag, 22. September, werde ein diözesaner Katholikentag ausgerichtet. Motto sei „Gemeinsam Segen sein“, eingeladen seien alle Gläubigen des Bistums.

„Dieser Tag soll ein Fest für alle sein – ein Tag, an dem wir unsere Türen weit öffnen, und der den Zusammenhalt im Bistums zeigen und vertiefen soll. Zugleich bildet der Katholikentag den Auftakt für das große Jubiläum ,1000 Jahre Grundsteinlegung des Speyerer Domes’, das 2030 gefeiert wird“, sagte Bischof Karl-Heinz Wiesemann am Donnerstag in Speyer.

Als weitere Besonderheiten kündigte das Bistum die Teilnahme an der bundesweiten 72-Stunden-Sozialaktion vom 18. bis 21. April sowie eine Ministrantenwallfahrt vom 28. Juli bis 3. August nach Rom. Für die 72-Stunden-Aktion gebe es zum jetzigen Zeitpunkt Anmeldungen von 73 Gruppen, für die Wallfahrt von 700 Kinder und Jugendlichen aus 41 Pfarreien, so Thomas Held, Vorsitzender des Bundes der deutschen katholischen Jugend (BDKJ) und Abteilungsleiter der Jugendseelsorge.