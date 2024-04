Noch bis Montag, 22. April, 18 Uhr, können im Rathaus Kandidatenlisten für die Stadtratswahl am 9. Juni eingereicht werden. Neun liegen bislang vor.

Abgesehen von der Wählergruppe Schneider, die angekündigt hat, nicht mehr anzutreten, haben alle heute im Rat vertretenenen Gruppierungen Listen eingereicht, so die Stadtverwaltung auf Anfrage. Es handele sich um Bündnis 90/Die Grünen, FDP, SWG, SPD, CDU, Die Linke, UfS, Freie Wähler und AfD. Für die UfS ist es die erste Liste: Die zweiköpfige Fraktion war 2022 entstanden, als Rosemarie Keller-Mehlem und Maria Montero-Muth die CDU verließen.

Ob die Listen sämtliche formalen Kriterien erfüllen, wird in einer Sitzung des städtischen Wahlausschusses am Montag, 29. April, 17 Uhr, entschieden. Wahlscheine sowie Briefwahlunterlagen können dann frühestens ab Montag, 6. Mai, ausgegeben werden. Die Wahllokale sind am Sonntag, 9. Juni, von 8 bis 18 Uhr geöffnet.