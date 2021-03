Silvia Gonsior, seit 2015 Leiterin der Wirtschaftsförderung der Stadt Speyer und seit Ende 2020 freigestellt, hat ihren Arbeitsvertrag gekündigt. Wie Gonsior mitteilt, wird sie zum 1. April den Arbeitgeber wechseln und für die Morgenstern consecom GmbH in den Bereichen Projektmanagement, Organisationsentwicklung und Prozesssteuerung tätig sein. Morgenstern ist ein Beratungsunternehmen mit Sitz in der Großen Himmelsgasse in Speyer.

Die 58-jährige Gonsior hatte sich ebenso wie ihr bisheriger Arbeitgeber nicht näher zu den Gründen für den Abschied aus der städtischen Wirtschaftsförderung geäußert. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) hatte „persönliche Gründe“ angedeutet. Die „Leitung der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltung“ im Stadthaus war bis diese Woche ausgeschrieben.