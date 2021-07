Während sich das aktuelle Schuljahr dem Ende neigt, laufen in der Stadtverwaltung Speyer bereits die Vorbereitungen für die Sommerschule und die Schulbuchausleihe. Für ein Angebot sind noch Anmeldungen möglich.

Noch bis 30. Juli können sich Schüler der Klassenstufen 1 bis 9 für die Sommerschule anmelden. In jeweils einer der zwei letzten Sommerferienwochen können sie ihre Kenntnisse in Mathematik und Deutsch vertiefen. Der Unterricht findet täglich von 9 bis 12 Uhr entweder an der Siedlungsschule oder an der Berufsbildenden Schule statt. Laut Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach sind bisher rund 70 Anmeldungen daür eingegangen. Zum Schuljahresende läuft laut Eschenbach auch die Rücknahme der ausgeliehenen Schulbücher erstmals über die Buchhandlung Fröhlich. „Die Schulbuchpakete für das neue Schuljahr werden über die Sommerferien zusammengestellt“, teilt Eschenbach mit. Die Schüler bekommen ihre Bücher dann im neuen Schuljahr.