Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Freitag sieben weitere bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus für die Stadt Speyer gemeldet. Der Inzidenzwert bei den Neuinfektionen liegt damit aktuell bei 92,6. Die Hospitalisierungsrate wird für das Versorgungsgebiet Rheinpfalz mit 1,8 angegeben. Den Anteil an Covid-Patienten auf den Intensivstationen beziffert das LUA landesweit mit rund 4,3 Prozent. Damit gilt für Speyer aktuell die niedrigste Warnstufe 1. Laut Stadtverwaltung wurden in der Domstadt bis Freitag, 24. September, 74.351 Corona-Schutzimpfungen vorgenommen, davon 32.835 im Impfzentrum in der Stadthalle und 37.016 in Haus- und Facharztpraxen. In der vergangenen Woche wurden 350 Drittimpfungen im Impfzentrum verabreicht, das sind 162 mehr als noch in der Woche zuvor. Aus den Hausarztpraxen liegen dazu keine Daten vor.