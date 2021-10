Die katholische Kirche hat es im Moment nicht leicht. Missbrauchsfälle, Skandale und verkrustete Strukturen strapazieren die Geduld und Toleranz der Gläubigen. Als Reaktion auf das Ergebnis einer Missbrauchsstudie ist der „Synodale Weg“ entstanden. Eine Insiderin erklärt die Rolle des Speyerer Bischofs dabei.

Rund 230 Katholiken – Bischöfe, Zentralkomitee sowie Vertreter kirchlicher Gruppierungen – machen sich seit Ende 2019 Gedanken, was sich ändern muss, damit die beschriebenen Probleme der Vergangenheit angehören. Zu folgenden vier Themenkomplexen erarbeiten sie Handlungsvorschläge: „Macht und Gewaltenteilung in der Kirche“, „Priesterliche Existenz heute“, „Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche“, „Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft“. Die Erfurter Theologieprofessorin Julia Knop ist Mitglied der Synodalversammlung, die von 30. September bis 2. Oktober in Frankfurt tagte.

In einem Vortrag im Friedrich-Spee-Haus am Dienstagabend plauderte sie aus dem Nähkästchen. Sie berichtete von überaus konstruktiven, strukturierten Diskussionen und von ganz unterschiedlichen Personen. Da sei der notorisch nörgelnde Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer, dem das ganze ein Dorn im Auge sei und der den Prozess gerne medienwirksam torpediere. Da sei aber auch der Münchner Kardinal Reinhard Marx, der spontan die „grüne Karte“ hochgehalten und Zustimmung signalisiert habe beim Thema Segnungsfeier für homosexuelle Paare. Knop erzählte von der positiven Überraschung über den Beobachter, den die polnische Kirche entsandte – von wegen erzkonservativ! Auch der Beobachter aus der Schweiz habe den deutschen Prozess gelobt.

Ganz besonders aber freut sich Knop über die Mitarbeit des Speyerer Bischofs Karl-Heinz Wiesemann. Man habe ihn auch schon als den heimlichen Geist der Synode bezeichnet. Er sei authentisch, und sein innerer Wille, dass der Synodale Weg weitergehe, sei deutlich: „Bischof Wiesemann hat sich intensiv mit den Texten befasst. Wenn er etwas sagt, wird das gehört.“