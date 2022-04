Im Gottesdienst am Ostersonntag hat der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann die Gläubigen dazu aufgerufen, sich gegen die „Tyrannei des Todes und die Spiralen seiner Gewalt“ zu stellen. Viele Menschen seien derzeit von Angst beherrscht, das werde in vielen Begegnungen spürbar. Bei älteren Menschen weckten die Ereignisse in der Ukraine Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg, sagte Wiesemann laut Mitteilung im Speyerer Dom. Auch den Jüngern sei diese Angst nicht fremd gewesen.

Bereits am Samstag ist die Feier der Osternacht inklusive Osterfeuer begangen worden. „Es berührt mich jedes Jahr wieder, wie die fein gestaltete Osterkerze an diesem urwüchsigen Feuer, von dem Funken wegsprenkeln, entzündet wird“, kommentiert Dompfarrer Matthias Bender die Feier. „Am Feuer denke ich gern an den brennenden Dornbusch, der die Gegenwart Gottes mitten in unserer Welt bezeichnet“, ergänzt er. Wenn er mit der kleinen Flamme an der Osterkerze die Kirche betrete, sei das Ostergeheimnis für ihn zeichenhaft erfüllt: „Das Licht durchdringt und besiegt alle Dunkelheit“, sagt er.