Eine dreiköpfige Delegation aus dem Bistum Speyer unter Leitung von Bischof Karl-Heinz Wiesemann reist am Freitag in das afrikanische Ruanda. Ziel ist das Partnerbistum Cyangugu. Unter anderem auf dem Programm: das vom Bistum unterstützte Saint Joseph Mibirizi Hospital.

Bischof Karl-Heinz Wiesemann wird auf der Reise nach Ruanda begleitet von Kerstin Fleischer, Referentin für Hospiz- & Trauerseelsorge und ab April Leiterin der Hauptabteilung Seelsorge, und Katharina Kiesel, Referentin für Kommunikation. Bischof Wiesemann: „Ich freue mich, endlich persönlich das Partnerbistum vor Ort kennenlernen zu können und bin sehr gespannt auf die Begegnungen in den Gemeinden vor Ort und die Geschichten der Menschen kennenzulernen.“

Bei dem einwöchigen Besuch wird die Gruppe begleitet vom lokalen Bischof Edouard Sinayobye. Ein Höhepunkte soll eine Priesterweihe in der Gemeinde Nkanka sein. Auch der Besuch der ländlich gelegenen Gemeinde Bukunzi, der auf einer Insel im Kivu-See liegenden Nkombo Gemeinde und der Wallfahrtsstätte Kibeho sowie der Austausch mit den Priestern der Diözese stehen auf dem Programm. Das Bistum Speyer unterstützt seit mehreren Jahren das Saint Joseph Mibirizi Hospital: Bei einem Besuch soll die Delegation aus dem Bistum Speyer Einblicke in die Gesundheitsversorgung vor Ort bekommen. Zum Abschluss wird in Ruandas Hauptstadt Kigali mit Kardinal Antoine Kambanda eine Gedenkstätte für Opfer des Genozids besichtigt.

„Ich war noch nie in Afrika und bin gespannt auf die Menschen, die Kultur und die Natur“, so Kerstin Fleischer. Ein Aspekt sei sicher auch, was „wir von den Menschen lernen können“. Besonders freue sie sich auf die Gottesdienste, die sicher anders seien. „Ich bin gespannt, wie Kirche gestaltet und Glaube gelebt wird.“ Katharina Kiesel ergänzt: „Ich finde es spannend, mich intensiver mit der Geschichte des Landes zu beschäftigen. Am meisten freue ich mich, die Kultur vor Ort kennenzulernen. Einblicke in die Reise wird es auf den Social-Media-Kanälen des Bistums (Facebook: Bistum Speyer, Instagram: bistum.speyer) geben.