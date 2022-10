Ein Jugendlicher aus Speyer hat sich am Sonntag gegen 16.55 Uhr auf seinem Roller eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Wie die Beamten mitteilen, fuhr der 16-Jährige bei seiner Flucht über die Kurt-Schumacher-Straße, Landwehrstraße, Waldseer Straße, Am Sandhügel, Spaldinger Straße, Weißdornweg und Ginsterweg bis zu 120 Stundenkilometer schnell. Dabei gefährdete er andere Verkehrsteilnehmer. Der 16-Jährige missachtete das Rotlicht an Ampeln und Vorfahrtsregelungen, fuhr auf Geh- und Radwegen und überholte an unübersichtlichen Stellen. In einem Waldstück an der Schifferstadter Straße beobachtete ihn ein Zeuge, wie er seinen Roller in einem Gebüsch versteckte und wegging. Im Nachtigallenweg wurde der Jugendliche dann als Sozius auf einem E-Scooter erkannt. Als er die Polizisten sah, flüchtete er. Beamte stellten ihn kurz darauf. An dem Roller waren „Veränderungen“ vorgenommen worden. Zudem räumte der Junge ein, Cannabis genommen zu haben, was ein Urintest bestätigte. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die der 16-Jährige gefährdete, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.