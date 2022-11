In der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB geht es für die BIS Baskets nach der Länderspielpause am Samstag, 19.30 Uhr, in der Sporthalle Nord gegen die BG Hessing Leitershofen.

Mit dem Sieg gegen Liga-Neuling Ludwigsburg haben sich die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer mit Rang sieben zurück auf einen Play-off-Platz gekämpft. In der anstehenden Begegnung treffen sie auf den zweiten Aufsteiger in dieser Spielrunde. Mit einer Bilanz von 3:3 Siegen sind die „Kangaroos“ aus Bayrisch Schwaben sehr gut in die Saison gestartet und belegen momentan den vierten Platz in der Tabelle.

Die Mannschaft von Headcoach Emanuel Richter hat die Stammkräfte aus der Aufstiegssaison gehalten und sich punktuell verstärkt. Angeführt wird die Auswahl vom US-Amerikaner Teathloach Pal, der im Durchschnitt pro Spiel 12,8 Punkte erzielt und sich zwölf Rebounds sichert. Neben ihm gehörte der Kroate Stjepan Topalovic (9,8 Punkte) bereits im vergangenen Jahr zur Mannschaft. Für mehr Präsenz unter den Körben wurde der ehemalige slowenische Jugendnationalspieler Nemanja Scekic (13,5/6,3) verpflichtet. Auch die beiden neuen Local Player Lucas Mayer (13,8 Punkte) aus Koblenz sowie Nicolas Lagerman (8,2 Punkte) vom US-College haben sich schnell integriert und nehmen inzwischen wichtige Rollen in der Mannschaft des Aufsteigers ein.

Selbstvertrauen nach Auswärtssieg

Auf Speyerer Seite hat der Auswärtssieg in Ludwigsburg vor allem den jungen Spielern einiges Selbstvertrauen zurückgebracht. So konnte in der vergangenen Woche weiter gezielt an den eigenen Stärken (und Schwächen) gearbeitet werden. „Phasenweise haben wir gegen Ludwigsburg bereits sehr guten Basketball gespielt. An diese Entwicklung gilt es gegen Leitershofen anzuknüpfen“, zeigt sich BIS-Coach Carl Mbassa optimistisch für die Begegnung. Ihm stehen am Samstagabend aller Voraussicht nach alle Stammkräfte zur Verfügung.

Wer das Spiel an diesem Abend nicht vor Ort verfolgen kann, findet den Livestream wie gewohnt auf dem YouTube-Kanal der BIS Baskets. Die Übertragung startet ab 19.15 Uhr.