Am achten Spieltag der Zweiten Basketball Bundesliga ProB Süd treten die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer am Sonntag (16 Uhr) bei den White Wings Hanau an. Die „Schwäne“ aus der Brüder-Grimm-Stadt sind in der aktuellen Saison noch ungeschlagen und stehen mit 6:0 Siegen auf Platz zwei.

Das Team des spanischen Trainer-Duos Marti Zamora und David Martinez-Morant ist momentan die wohl ausgeglichenste Mannschaft der Liga. Topscorer des Teams ist Bruno Albrecht (22,8 Punkte je Spiel), der vor der Runde von den Dragons Rhöndorf verpflichtet wurde. US-Boy Bubba Furlong sorgt bei den White Wings Woche für Woche für ein Double-Double, also zweistelligen Werten bei erzielten Punkten und gewonnenen Rebounds. Im Schnitt kommt er auf 14,5 Punkte und 11,5 Rebounds.

Daneben punkten mit Sebastian Brach (12,8), Tim Martinez (12,2), Gabriel Kuku (10,6) und Philip Hecker (10,0) gleich vier weitere Spieler im Durchschnitt zweistellig. Am vergangenen Wochenende gesellte sich Center Sören Urbansky in seinem ersten Saisonspiel nach überstandener Verletzung direkt mit zehn Punkten dazu.

Im Internet live zu sehen

Während es für die White Wings also gerade kaum besser laufen könnte, plagen die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer nach dem holprigen Saisonstart (2:4 Siege) aktuell Verletzungssorgen. Neben Samuel Schally (Schulter) ist auch Niclas Geier mit einer Fußverletzung am Wochenende zum Pausieren gezwungen. Dazu fielen in dieser Woche weitere Spieler krankheitsbedingt aus. Hier hofft Trainer Carl Mbassa auf eine rechtzeitige Genesung: „Hanau ist der klare Favorit. Wir können daher ohne großen Druck in die Partie gehen. Gerade auswärts hat sich die Mannschaft bisher teuer verkauft. Wir hatten viele verletzungs- und krankheitsbedingte Ausfälle in dieser Trainingswoche. Ich hoffe, dass trotzdem alle Spieler am Wochenende wieder einsatzbereit sind und wir Hanau etwas ärgern können.“

Das Spiel in der Main-Kinzig-Halle kann live auf www.Sportdeutschland.TV im Pay-Per-View (für 3 Euro) oder im Ticker der Zweiten Basketball Bundesliga verfolgt werden.