Die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer haben am Freitag den Flügelspieler der White Wings Hanau nicht in den Griff bekommen. Deshalb strauchelte der Favorit. Am Ende war der Gästetrainer mitverantwortlich für den Ausgang der Partie.

Die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer haben einen großen Schritt in Richtung Aufstiegsrunde in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB gemacht. Die Mannschaft um Routinier Daryl Woodmore bezwang die