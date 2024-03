Vor der Rekordkulisse von rund 700 Zuschauern haben die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer Werbung in eigener Sache gemacht.

Die Mannschaft um Kapitän DJ Woodmore bezwang die favorisierten Erfurter Basketball-Löwen mit 88:79 (51:30) und bleibt auf Tuchfühlung zu den Play-off-Plätzen in der 2. Basketball-Bundesliga ProB. „Vor einem solchen Publikum zu spielen, macht richtig viel Spaß. Die Zuschauer haben uns geholfen, diese Partie zu gewinnen“, betonte BIS-Flügelspieler Christoph Rupp.

Vorsprung schmilzt

Der Routinier und seine Kollegen begeisterten die Besucher vor allem in den beiden ersten Vierteln. Sie gingen konzentriert zu Werke, waren sehr treffsicher und brachten ihre Gäste aus der Thüringer Landeshauptstadt immer wieder in Verlegenheit. Nach dem Seitenwechsel hatten die Speyerer allerdings einige Probleme mit den nun aggressiveren Erfurtern, die ihren Rückstand zwischenzeitlich auf vier Punkte verringerten.

„Die Jungs waren extrem diszipliniert und haben das Spiel trotz einer problematischen Phase nach Hause gebracht“, urteilte BIS-Cheftrainer Carl Mbassa und schwärmte: „Es ist Wahnsinn, vor einer solch tollen Kulisse zu gewinnen.“ Er bedauerte allerdings, „dass wir nicht genügend Plätze für alle Basketballfans hatten, die das Spiel vor Ort mitverfolgen wollten“.

Beste Werfer der Gastgeber waren DJ Woodmore (28 Punkte/7 Dreier), Carlos Hidalgo Guijo (16/1), Simon Franke (11/1) und David Aichele (10). Nach einem spielfreien Wochenende erwarten die BIS Baskets am Samstag, 30. März, in der PSD Bank-Halle Nord Ligaprimus Dragons Rhöndorf. Zum Abschluss der Hauptrunde treten sie am Samstag, 6. April, bei Bayern München II an.