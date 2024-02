Carl Mbassa bereitet seine Auswahl auf einen Härtetest in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB vor.

„Die TSV Oberhaching Tropics sind eine Mannschaft, die in dieser Liga jeden Gegner schlagen kann“, sagt der Trainer der Ahorn Camp BIS Baskets Speyer vor der Partie am Samstag, 17. Februar, ab 19 Uhr in der Halle der Bayern. Die Gastgeber haben von den fünf zurückliegenden Spielen lediglich gegen Spitzenreiter Dragons Rhöndorf verloren und belegen in der Tabelle Platz sechs.

Hinspiel verloren

„Die Oberhachinger sind erfahren, eingespielt und gespickt mit ehemaligen Erstligaakteuren“, betont Mbassa und verweist auf Spieler wie Omari Knox, Janosch Kögler oder Fynn Fischer. Dennoch hoffen BIS-Kapitän DJ Woodmore und Kollegen, die im Hinspiel gegen den TSV mit 77:83 (40:38) das Nachsehen hatten, auf eine Überraschung vor den Toren Münchens.

„Wenn wir uns etwas ausrechnen wollen, müssen wir an unsere guten Leistungen beim Heimsieg zuletzt gegen den TSV Breitengüßbach anknüpfen“, betont Mbassa. Der 45-Jährige fordert von seinen Schützlingen, dass sie gegen die Hachinger „schnell und präzise“ agieren. Die Speyerer werden voraussichtlich mit dem kompletten Kader, zu dem auch Marko Dordevic zählt, antreten können.

Der Zwei-Meter-Mann kommt nach seiner monatelangen Verletzungspause immer besser in Tritt und ist unter den Körben eine feste Größe. „Mit seinem körperbetonten Spiel hilft er uns sehr“, sagt Mbassa über den 20-Jährigen.