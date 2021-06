Ein Lockdown kam dazwischen, nachdem die Lindner-Gruppe im Oktober 2020 den Spa-Betrieb in ihrem Binshof-Hotel Speyer in die Hände der Spa Management Group (Gotha) gelegt hatte. Jetzt wird der Neustart zum 2. Juni vermeldet: Der neue Partner habe den operativen Betrieb übernommen. „Alle 21 Mitarbeiter bleiben an Bord und für die Hotelgäste bleibt die Nutzung kostenlos“, so eine Lindner-Mitteilung. Die Leitung des Spa übernehme Sven Nawa, der schon seit 2019 im Haus tätig sei. Er wolle an dessen „Weiterentwicklung mitwirken“, wird Nawa in der Mitteilung zitiert. Geöffnet ist das Spa täglich von 9.30 bis 21 Uhr.