Brennpunkt Binsfeld: Das in Corona-Zeiten besonders hohem Freizeitdruck ausgesetzte Naherholungsgebiet soll nach dem Willen der Stadtverwaltung wieder mehr als zuletzt dem Naturschutz dienen. Darüber hat Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) in der Umweltausschusssitzung am Mittwochabend informiert.

Aus einer internen Arbeitsgruppe, die „noch ganz am Anfang“ stehe, soll sich eine Projektgruppe mit mehreren Nutzern wie Anglern und Anliegern entwickeln, teilte die Beigeordnete mit. Ortstermine seien geplant. Am Ostufer des Gänsedrecksees soll ein Zaun gebaut werden. Dazu wären laut Umweltabteilungsleiter Bernd Schwarz ein Bauantrag und die Anhörung der Oberen Naturschutz- sowie Wasserbehörde nötig.

Übergeordnetes Ziel sei die Renaturierung von Teilen des Binsfelds, so Münch-Weinmann. Mehrere Ausschussmitglieder forderten in der digitalen Sitzung Ortstermine vor der Festlegung von Maßnahmen und die Beteiligung der Jugend sowie des DLRG an der Projektgruppe. Die Beigeordnete sagte all das zu.