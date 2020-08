Die Stadtverwaltung wird am Wochenende verstärkt Kontrollen der Verkehrs- und Parksituation sowie auf Verschmutzung und andere Verstöße im Binsfeld durchführen. Das hat Pressesprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage der RHEINPFALZ angekündigt. Hintergrund sei der Ansturm am vergangenen Wochenende. „Unsere Ordnungsbehörde steht diesbezüglich auch mit der VG Rheinauen in Kontakt“, teilte sie weiter mit. Aber auch unabhängig davon sei die Stadt gewillt, die unterschiedlichen Problemlagen am Binsfeld anzugehen und in den Griff zu bekommen. „Zu diesem Zweck ist eine großangelegte, umfassende Kontrolle geplant, die unangekündigt stattfinden wird.“