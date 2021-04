In früheren Jahren haben baurechtliche Streitigkeiten aus dem Binsfeld regelmäßig den Stadtrechtsausschuss und später die Gerichte beschäftigt. Seit die Stadt die Wohnnutzung dort weitgehend akzeptiert, ist es ruhiger geworden an dieser Front. Jetzt ist ein neuer Fall anhängig: Bauherren sollen vom Erlaubten abgewichen sein.

2018 war die Welt noch in Ordnung. Der Bauantrag für ein neues Haus im Binsfeld war im vereinfachten Verfahren genehmigt worden. Im vergangenen Jahr stoppte die Bauaufsicht die weiteren Arbeiten am bereits weit gediehenen Rohbau nach einer Besichtigung. Grund: Das Bauvorhaben weiche erkennbar wesentlich von den eingereichten Plänen ab und verstoße gegen den städtischen Bebauungsplan für das Binsfeld.

Ein Paar aus Otterstadt hatte – und hat immer noch – die Absicht, sich im Binsfeld ein Ein-Familien-Haus, offenbar nicht als Wochenend-Domizil, sondern als permanente Wohnung, zu bauen. Es war genehmigt und mit dem Bau begonnen, als die Mitarbeiter der Bauaufsicht 2020 den Rohbau in Augenschein nahmen. Im Juli 2020 untersagten sie den Weiterbau. Die Bauherren stellten dann laut Verhandlung im Stadtrechtsausschuss einen Änderungsantrag zu dem ursprünglichen Bauantrag, der die Sache laut Stadtverwaltung aber nicht besser mache, weil nach Ansicht der städtischen Bauaufsicht gegen wesentliche Auflagen des Bebauungsplans für das Binsfeld verstoßen werde.

Streitpunkt Geschossflächenzahl

Der Streitpunkt liegt vor allem in der Überschreitung der Geschossflächenzahl, die den maximal zulässigen Anteil Geschlossfläche bezogen auf die Grundstücksfläche beziffert. Nach den Fotos, die von Jürgen Borger von der Bauaufsicht vorgelegt wurden, sei das, was das Paar im Bauplan als Keller eingezeichnet habe, in Wirklichkeit ein komplettes Erdgeschoss. Das sei im Bauplan verschleiert worden.

Im Plan habe es so ausgesehen, als ob ein Kellergeschoss in einen Hang hineingebaut worden wäre. Solche Hänge gibt es mehrere im Binsfeld, sie bestehen aus Aushub der Baggerseen. Von einer solchen Hanglage – die dann einen guten Teil der Außenmauerflächen des Hauses reduziert hätte – könne nach Besichtigung vor Ort keine Rede sein, so die Stadt. Eine weitere wesentliche Abweichung liege in der Lage der Garage. Diese sei in Wirklichkeit eben keine Garage, sondern als Erweiterung des Wohnraumes geplant und vorgesehen. Denn wie könne es sein, dass eine Garage – die im Übrigen direkt an den Wohnraum angrenze – kein Tor ins Freie habe? Wie sollte denn das Auto hineinkommen? Also müsse auch die Garage in die Berechnung der Geschossflächenzahl mit einbezogen werden.

Bauherren: Pläne korrekt vorgelegt

Die Argumente des Bauherrenpaares zum Zugang überzeugten die Bauaufsicht nicht. Vertreten wurde das Paar von Rechtsanwalt Jürgen Behrendt (Kanzlei Schlatter, Heidelberg), der sich vor allem darauf berief, dass die Baugenehmigung erteilt worden sei aufgrund korrekt vorgelegter Pläne, die auch die Grundlage der Arbeiten bildeten. Eine Entscheidung ergehe nach der Sitzung, teilte der Vorsitzende Thomas Frankenbach mit.