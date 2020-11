Die Stadt Speyer packt in den Herbst- und Wintermonaten die Erneuerung der Pionierbrücke im Binsfeld an. Sie soll im Februar 2021 abgeschlossen werden und rund 125.000 Euro kosten.

„Inzwischen sind die Schäden an der rund 20 Jahre alten Holzkonstruktion nicht mehr reparabel, was eine Kompletterneuerung erforderlich macht“, so die Stadt über die Verbindung zwischen Binsfeldsee und Kuhuntersee, die den Weg zum Hundestrand ermöglicht. Nachdem das Vorgängerbauwerk 1998 eingestürzt war, waren Soldaten der damaligen Kurpfalzkaserne beim Neuaufbau beteiligt gewesen. Das Militär hilft heute nicht mehr, was die Stadt schon 2014 bedauert hatte, als sie die andere Binsfeld-Brücke, bei der DLRG-Station, erneuert hatte.

Damals waren Kosten von 90.000 Euro angegeben worden, heute sind es 95.000 Euro für die Brücke und 30.000 Euro für die Planung, in der Summe weniger als die genehmigten 160.000 Euro. Im ersten Bauabschnitt soll noch im November der Baubetriebshof selbst tätig werden: Es geht um die Sicherung der wiederverwendbaren Metallgitter und den Rückbau der Brücke. Im Dezember sollen in Abschnitt zwei neue Fundamente gegründet, im Februar soll die neue Brücke entstehen – „sofern die Pandemie keine zeitlichen Verschiebungen bedingt“.

Für Landschaftsbild von Bedeutung

Für die Ausführung in Holz hatte sich 2019 der städtische Bauausschuss entschieden, dem vier Alternativen vorgestellt worden waren. Die Holzvariante ist zwar teurer als andere, das ist laut Politik aber vor allem mit dem Standort im Naherholungsgebiet, Teil des Landschaftsschutzgebiets „Pfälzische Rheinauen“ und eines Vogelschutzgebiets, begründet. Die Stadt: „Dem dortigen Landschaftsbild kommt eine besondere Bedeutung zu.“