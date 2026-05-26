Ein Exhibitionist hat laut Polizei am Montag zwei Frauen im Binsfeld belästigt. Die Polizei sucht den unbekannten Mann.

Die 28 und 30 Jahre alten Geschädigten befanden sich laut Polizei am Pfingstmontag am FKK-Strand des Gänsedrecksees im Binsfeld. Gegen 16.20 Uhr habe sich der unbekannte Mann in einem orangefarbenen Paddelboot genähert. „Kurz bevor er das Ufer erreichte, schaute er die Frauen aufdringlich an und manipulierte dabei an seinem Glied“, berichten die Beamten. Nachdem die Frauen ihn auf sein Fehlverhalten angesprochen hätten, habe er sich entschuldigt und sei davongefahren.

Die Ermittler hoffen nun auf weitere Zeugen. Gesucht werde ein circa 50 Jahre alter Mann, schlank, mitteleuropäische Erscheinung und auffallend stark gebräunt („Lederhaut“). Seine grauen Haare seien zum Pferdeschwanz gebunden gewesen. Die Polizei bittet um Hinweise auf seine Identität unter Telefon 06232 1370 E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.