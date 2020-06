Alle öffentlich zugänglichen, unbewirtschafteten Gewässer auf Speyerer Gemarkung werden am Mittwoch, 10. Juni, wieder geöffnet. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Damit dürfen Bürger auch in den Badeseen im Binsfeld wieder schwimmen, wo die Stadt zuletzt wegen der Corona-Auflagen nur ein Abkühlen mit den Füßen im Wasser zugelassen hatte. „Es gilt das entsprechende Hygienekonzept des Landes für Badegewässer“, so die Stadt. Demnach ist ein Abstand von mindestens 1,50 Metern zu anderen Personen sowie von drei Metern im Wasser einzuhalten.

Die Stadtverwaltung hat das nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt und zum Teil später als Umlandgemeinden für deren Badeseen entschieden. Sie kündigt an, Hinweisschilder an den Gewässern anzubringen und die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen.

Rheinhäuser Fähre verkehrt wieder

Eine weitere Corona-bedingte Beschränkung wird tags darauf, an Fronleichnam, aufgehoben: Dann ermöglichen die Verkehrsbetriebe Speyer und Kapitän Ernst Hessenauer wieder den Betrieb der Rheinhäuser Fähre. Die „Neptun“ verbindet freitags, an Wochenenden und Feiertagen auf dem Wasserweg die Stadt Speyer und die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen. Wer mitfahren möchte, muss laut Verkehrsbetriebe eine Mund-Nase-Bedeckung tragen, beim Warten und auf der Fähre 1,50 Meter Abstand halten, sich die Hände desinfizieren und seine Kontaktdaten hinterlassen.