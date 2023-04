Welche Möglichkeiten gibt es, den öffentlichen Busverkehr zu bezuschussen und dadurch mehr Bürger zum umweltschonenden Umstieg zu motivieren?

Initiativen zu vergünstigtem oder kostenlosem öffentlichen Nahverkehr haben in Speyer die Linke und die SPD gestartet. Die Stadtverwaltung legt jetzt dazu Vorschläge vor. Demnach wären vergünstigte Fahrscheine, ein kostenloser Einstieg oder reduzierte Monats- und Jahreskarten denkbar, so die Verwaltung in einem Entwurf zu Prüfanträgen der Linken von 2019 und der SPD von 2022. Sie regt für die Stadtratssitzung am Donnerstag, 27. April (17 Uhr, Stadtratssitzungssaal), den Auftrag für ein Gutachten an.

Es gehe darum, die künftigen Fahrgastzahlen abzuschätzen und auf dieser Basis die Mindereinnahmen sowie den Zuschussbedarf für verschiedene Formen der Subventionierung zu berechnen. „Diese zusätzliche freiwillige Leistung würde einen nicht unerheblichen Mehraufwand verursachen, der innerhalb des Ergebnishaushalts ausgeglichen werden müsste“, heißt es, ohne dass schon konkrete Zahlen genannt würden. Angeführt werden mehrere Modelle, mit denen eine politisch erwünschte Subventionierung umgesetzt werden könnte.

1. Zuschuss zu Zeitkarten

Bezuschussung von Zeitkarten nach dem Vorbild der Stadt Heidelberg, in der Schüler für das Maxx-Ticket nur 3 Euro im Monat und Senioren für die „Karte ab 60“ nur 365 Euro im Jahr bezahlen müssten. Die Stadt am Neckar setze dafür 15 Millionen Euro pro Jahr an. Sie ist aber auch größer als Speyer und musste die Differenz für Tickets übernehmen, die teurer sind als das ab Mai geltende Deutschlandticket zu 49 Euro.

2. City-Tarif

Ausweitung des City-Tarifs, der heute bereits in den Bussen der „Shuttle“-Linie zwischen Bahnhof und Festplatz gilt. Für Erwachsene könnten dann im gesamten Stadtgebiet nur 1 Euro, für Kinder 70 Cent pro Fahrt fällig werden. Die Stadt müsste das aber mit dem für die Tarife verantwortlichen Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) vereinbaren und für finanziellen Ausgleich sorgen. Dasselbe gilt auch für die Variante, wie bisher nur in Mannheim, Ludwigshafen und Ilvesheim: im gesamten Stadtgebiet „Preisstufe 0“ gelten zu lassen (1,90/1,30 Euro).

3. Kostenloser Nahverkehr

Die Möglichkeit für Einstieg „fer umme“ besteht, wenn Kommunen pro Fahrgast den Einzelfahrschein-Preis in den Finanzierungspool des VRN einzahlen. Diese Summe wäre dann monatlich abzuführen. Ihre Höhe ist vorab unbekannt – ein „Blankoscheck“.

Eine weitere Parteien-Anregung wird von vornherein kritisch gesehen: Wer Ehrenamtskarten vorzeigen kann, darf kostenlos einsteigen. Hier besteht das Problem laut Stadtverwaltung darin, dass dies bisher im Gebiet VRN nicht zulässig ist. Eine entsprechende Änderung wäre nur mit Zustimmung der anderen Gesellschafter, die kreisfreien Städte und Landkreise, möglich.